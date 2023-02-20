Политолог объяснил предоставление гарантий безопасности Байдену
Предоставление гарантий безопасности — обычная дипломатическая практика, сказал НСН Андрей Манойло.
США сообщили России по линии Госдепа и МИД о визите Байдена, чтобы избежать непредвиденных эксцессов. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден получил «гарантии сохранности» перед поездкой в Киев. Эту информацию подтвердили и представители Белого дома. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления во избежание конфликтных ситуаций». По словам Манойло, это обычная дипломатическая практика.
«США уведомили Россию по линии Госдепа и МИД об этом, чтобы не возник какой-либо случайный эксцесс. Скорее всего, американская сторона получила ответ, заверение российской стороны, что официальный визит Байдена будет безопасным. Это обычная дипломатическая практика, ничего экстраодинарного в ней нет», — сказал Манойло.
Ранее представительница Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Bloomberg раскрыл подробности плана Китая по урегулированию на Украине
- На границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение
- В Госдуме предложили обсудить запрет удаленной работы для сотрудников IT-компаний
- Пригожин: В Бахмуте убит Зеленский
- Захарова уличила Евросоюз в желании «выдавить» Россию из Закавказья
- Китай поддержал Россию по расследованию взрывов на «Северных потоках»
- Программы по ТВ на иностранном языке предложили запретить
- Фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта
- Аксенов потребовал «привести чиновников в чувство» и обеспечить боеприпасами ЧВК «Вагнер»
- РФС допустил выступление бразильцев «Зенита» за сборную России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru