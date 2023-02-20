Политолог объяснил предоставление гарантий безопасности Байдену

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден получил «гарантии сохранности» перед поездкой в Киев. Эту информацию подтвердили и представители Белого дома. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления во избежание конфликтных ситуаций». По словам Манойло, это обычная дипломатическая практика.

«США уведомили Россию по линии Госдепа и МИД об этом, чтобы не возник какой-либо случайный эксцесс. Скорее всего, американская сторона получила ответ, заверение российской стороны, что официальный визит Байдена будет безопасным. Это обычная дипломатическая практика, ничего экстраодинарного в ней нет», — сказал Манойло.

Ранее представительница Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим. Об этом сообщило агентство НСН.

