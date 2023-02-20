Политолог объяснил предоставление гарантий безопасности Байдену

Предоставление гарантий безопасности — обычная дипломатическая практика, сказал НСН Андрей Манойло.

США сообщили России по линии Госдепа и МИД о визите Байдена, чтобы избежать непредвиденных эксцессов. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден получил «гарантии сохранности» перед поездкой в Киев. Эту информацию подтвердили и представители Белого дома. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления во избежание конфликтных ситуаций». По словам Манойло, это обычная дипломатическая практика.

«США уведомили Россию по линии Госдепа и МИД об этом, чтобы не возник какой-либо случайный эксцесс. Скорее всего, американская сторона получила ответ, заверение российской стороны, что официальный визит Байдена будет безопасным. Это обычная дипломатическая практика, ничего экстраодинарного в ней нет», — сказал Манойло.

Ранее представительница Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:МИД РоссииГосдеп СШАСШАРоссияДжо Байден
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