Дилемма Зеленского: Буданов и Сырский отказались латать пробоину в ВСУ

Глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский отказались от предложения президента страны Владимира Зеленского возглавить украинскую армию, сообщает одна из самых известных мировых газет британская Times.

Отказы Буданова и Сырского объясняют поступок Зеленского, который пошел на попятную в вопросе с отставкой действующего главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет издание. Его источники со ссылкой на ближайшее окружение Буданова отмечают, что тот отказался от должности в последний момент, при этом 38-летний глава разведки никогда не считался главным претендентом на позицию Залужного, но и отказываться в сложившейся ситуации не имел права.

«Я СОБИРАЮ ВЕЩИ»

Издание подтверждает, что Залужный и Зеленский провели беседу в понедельник. На этой встрече президенту было сказано что ситуация на фронте заметно отличается от той, как ее описывают его советники, после чего главкому ВСУ было предложено подать в отставку. Залужный отказался, в ответ Зеленский заявил, что сам подпишет указ об его увольнении.