Дилемма Зеленского: Буданов и Сырский отказались латать пробоину в ВСУ
На фоне слухов об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ одна из самых известных мировых газет Times сообщила об отказе от должности двух высокопоставленных украинских военных.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский отказались от предложения президента страны Владимира Зеленского возглавить украинскую армию, сообщает одна из самых известных мировых газет британская Times.
Отказы Буданова и Сырского объясняют поступок Зеленского, который пошел на попятную в вопросе с отставкой действующего главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет издание. Его источники со ссылкой на ближайшее окружение Буданова отмечают, что тот отказался от должности в последний момент, при этом 38-летний глава разведки никогда не считался главным претендентом на позицию Залужного, но и отказываться в сложившейся ситуации не имел права.
«Я СОБИРАЮ ВЕЩИ»
Издание подтверждает, что Залужный и Зеленский провели беседу в понедельник. На этой встрече президенту было сказано что ситуация на фронте заметно отличается от той, как ее описывают его советники, после чего главкому ВСУ было предложено подать в отставку. Залужный отказался, в ответ Зеленский заявил, что сам подпишет указ об его увольнении.
После разговора Залужный вернулся на свое рабочее место, где объявил подчиненным об отставке словами «я собираю вещи». Газета отмечает, что Зеленский был вынужден пересмотреть свое решение из-за давления западных чиновников, в частности, американских и британцев.
Британский журнал The Economist утверждает, что президент предложил Залужному в обмен на отставку пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но тот отказался.
НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Киевский политолог Михаил Гончар считает, что Банковая была в шаге от создания крайне нестабильной ситуации среди высшего руководства Украины.
«Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти», - заявил Гончар в интервью Radio NV.
Он пришел к выводу, что Зеленский страдает бонапартизмом (в сегодняшней интерпретации термин сравним с диктатурой), и его политическая карьера закончится так же, как в свое время закончилась история Наполеона.
29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный отправлен. Должность прочили нынешнему главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, а также пресс-служба оборонного ведомства страны опровергли эту информацию.
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