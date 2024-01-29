Нарышкин: Судьба Украины при режиме Зеленского печальна

Судьба Украины при режиме Владимира Зеленского печальна, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

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«Судьба очень печальная», – заявил он. Нарышкин отметил, что Россия, «в философском смысле этого слова», не остановится на полпути.

Ранее Нарышкин заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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