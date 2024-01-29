Нарышкин: Судьба Украины при режиме Зеленского печальна
29 января 202402:01
Судьба Украины при режиме Владимира Зеленского печальна, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
«Судьба очень печальная», – заявил он. Нарышкин отметил, что Россия, «в философском смысле этого слова», не остановится на полпути.
Ранее Нарышкин заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru