Медведев пригрозил ударом на украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», - написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона. Политик отметил, что США продолжают предоставлять Киеву вооружения и обещают членство в НАТО в будущем. Зампред Совбеза РФ допустил, что такая политика стала следствием болезни Байдена, который находится в преклонном возрасте.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

