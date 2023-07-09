Медведев пригрозил ударом на украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударами по ядерным объектам на Украине и в Восточной Европе в случае подтверждения попытки атаки на Смоленскую АЭС ракетами НАТО.

Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», - написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона. Политик отметил, что США продолжают предоставлять Киеву вооружения и обещают членство в НАТО в будущем. Зампред Совбеза РФ допустил, что такая политика стала следствием болезни Байдена, который находится в преклонном возрасте.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
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