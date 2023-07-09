Медведев пригрозил ударом на украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударами по ядерным объектам на Украине и в Восточной Европе в случае подтверждения попытки атаки на Смоленскую АЭС ракетами НАТО.
«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», - написал политик в своем Telegram-канале.
Накануне Медведев заподозрил Байдена в подготовке ядерного Армагеддона. Политик отметил, что США продолжают предоставлять Киеву вооружения и обещают членство в НАТО в будущем. Зампред Совбеза РФ допустил, что такая политика стала следствием болезни Байдена, который находится в преклонном возрасте.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru