Герасимов поручил выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары

По данным военного ведомства, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских ракет С-200, которые 9 июля безуспешно попытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

«Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника», — отметили в Минобороны.

Также глава Генштаба дал поручение планировать упреждающее огневое поражение украинских снарядов и принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от атак с воздуха, отмечает RT.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех ракет С-200, которые в воскресенье попытались ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям, пишет «Свободная пресса».

