Герасимов поручил выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, командующий объединенной группировкой войск Валерий Герасимов поручил организовать работу по выявлению мест хранения, подготовки, стартовых позиций ударных средств Украины и принять меры по повышению защиты объектов в России от ударов с воздуха. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по трем российским регионам

По данным военного ведомства, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских ракет С-200, которые 9 июля безуспешно попытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

«Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника», — отметили в Минобороны.

Также глава Генштаба дал поручение планировать упреждающее огневое поражение украинских снарядов и принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от атак с воздуха, отмечает RT.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех ракет С-200, которые в воскресенье попытались ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Минобороны РФРакетыУкраинаГенштаб ВС РФВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры