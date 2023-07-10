Герасимов поручил выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, командующий объединенной группировкой войск Валерий Герасимов поручил организовать работу по выявлению мест хранения, подготовки, стартовых позиций ударных средств Украины и принять меры по повышению защиты объектов в России от ударов с воздуха. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских ракет С-200, которые 9 июля безуспешно попытались нанести удары по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.
«Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника», — отметили в Минобороны.
Также глава Генштаба дал поручение планировать упреждающее огневое поражение украинских снарядов и принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от атак с воздуха, отмечает RT.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении четырех ракет С-200, которые в воскресенье попытались ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru