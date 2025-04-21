Политолог Бенсел считает, что Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения ВСУ перемирия
Американский лидер Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Киевом пасхального перемирия, чтобы выйти из переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Корнелльского университета Ричарда Бенсела.
По его словам, президент может расценить отказ от соблюдения пасхального перемирия как возможность полностью выйти из мирного процесса. Эксперт указал, что объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило Киев перед сложным выбором, поскольку его соблюдение Украиной легитимизировало бы участие Москвы в мирных переговорах, против чего выступали украинские власти.
Бенсел отметил, что несоблюдение Украиной перемирия может создать впечатление, что Киев препятствует мирному процессу, в то время как США и Европа хотят скорее положить конец конфликту.
МИД России заявил, что власти Украины не соблюдали режим прекращения огня на Пасху. Киев использовал для ударов ракеты HIMARS американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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