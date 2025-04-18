Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку

Трамп отметил, что переговорный процесс по урегулированию украинского вопроса приближается к критически важному этапу. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы выйти из диалога, если одна из сторон попытается сорвать или умышленно затянуть его.

На вопрос журналиста о возможном обмане со стороны России Трамп заявил, что не считает себя обманутым и убежден в своей способности разбираться в намерениях партнеров по переговорам, передает «Радиоточка НСН».

