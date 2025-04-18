Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военную помощь Украине, сосредоточившись на достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой.
По его словам, в настоящий момент существует реальная перспектива заключения договорённости между сторонами конфликта.
Трамп отметил, что переговорный процесс по урегулированию украинского вопроса приближается к критически важному этапу. Он предупредил, что Соединенные Штаты готовы выйти из диалога, если одна из сторон попытается сорвать или умышленно затянуть его.
На вопрос журналиста о возможном обмане со стороны России Трамп заявил, что не считает себя обманутым и убежден в своей способности разбираться в намерениях партнеров по переговорам, передает «Радиоточка НСН».
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