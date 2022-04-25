«Упрямство приведет к краху»: Сенатор указал Украине на последствия отказа от невступления в НАТО

Если Киев не намерен договариваться с Россией по-серьезному, спецоперация будет доведена до логического конца, сказал в эфире НСН Сергей Цеков.

Отказ Украины от невступления в НАТО показывает неспособность Киева соглашаться с предложениями России, что в итоге завершится крахом режима Владимира Зеленского, сказал в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в Конституции пункты о намерении вступить в Североатлантический Альянс.

Спикер Рады заявил, что Украина не откажется от намерений вступить в НАТО
«Когда такие вещи говорит председатель Верховной рады Украины, это фактически официальная позиция Киева. То есть они ведут переговоры вроде бы о невступление в НАТО, демилитаризации и денацификации, а на деле предполагают совершенно другое. Конечно, возникают абсолютные сомнения в той части, что Киев договороспособен, будет следовать предложениям, которые выдвинула Россия, и согласен с ними», - сказал Цеков.

По мнению сенатора, упрямство президента Украины, нежелание договариваться и идти на компромиссы приведет его страну к краху и капитуляции.

«Оно (упрямство и нежелание идти на компромиссы – прим. НСН) закончится крахом режима Зеленского и его капитуляцией. Похоже, Киев не намерен договариваться с Россией по-серьезному. Нам надо доводить спецоперацию до логического конца и только тогда можно будет действительно реально договариваться с Украиной по нейтральному статусу, денацификации и невступлению в НАТО», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Зеленский: Украина не станет членом НАТО

В конце марта глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил по итогам переговоров в Стамбуле, что они прошли конструктивно и Москва сделает «два шага для деэскалации конфликта». Он, в частности, отметил, что «Украина отказывается от вступления в военные союзы», без согласия государств-гарантов, включая Россию.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «мы адекватные люди» и поняли, что Украина не станет членом НАТО.

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ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
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