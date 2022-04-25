«Упрямство приведет к краху»: Сенатор указал Украине на последствия отказа от невступления в НАТО

Отказ Украины от невступления в НАТО показывает неспособность Киева соглашаться с предложениями России, что в итоге завершится крахом режима Владимира Зеленского, сказал в беседе с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет изменять в Конституции пункты о намерении вступить в Североатлантический Альянс.