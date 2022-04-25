Спикер Рады заявил, что Украина не откажется от намерений вступить в НАТО

По его словам, от этого курса Киев не откажется даже в случае получения гарантий безопасности от зарубежных государств.

«Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А то, что записано в конституции по НАТО, по ЕС, - это наше перспективное видение будущего», - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в координации с партнёрами по НАТО перешли к финальной стадии проработки провокаций на Украине, сообщает RT.

