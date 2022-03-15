Зеленский: Украина не станет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не сможет войти в НАТО.

«Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди», - сказал он на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн.

Зеленский заявил, что недоволен последними решениями ЕС

Зеленский отметил, что годами Киев слышал «про якобы открытые двери», однако сейчас услышал противоположное. По мнению украинского лидера, он вынужден признать, что Украине в альянс не войти.

Ранее во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что вхождение Украины в НАТО может стать поводом для войны альянса с Россией.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НАТОВладимир Зеленский
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