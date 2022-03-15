Зеленский: Украина не станет членом НАТО

Зеленский отметил, что годами Киев слышал «про якобы открытые двери», однако сейчас услышал противоположное. По мнению украинского лидера, он вынужден признать, что Украине в альянс не войти.

Ранее во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что вхождение Украины в НАТО может стать поводом для войны альянса с Россией.







