ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР

Российская армия продолжает наступать почти по всем направлениям. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» вечером 7 августа сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль поселок Сергеевка на Покровском направлении. Отмечается, что это сделали силы группировки войск «Центр». Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

Также продолжаются ожесточенные бои за Нью-Йорк. Telegram-канал «Readovka» сообщил, что ВС РФ создают в населенном пункте «котел» для ВСУ. Согласно данным на 7 августа, российские войска прорвались на север поселка и почти полностью взяли его под контроль.

«Вместо штурма фенольного завода наши бойцы предпочли обойти его западнее и заняли здание школы. Цель русский войск здесь – прорыв к Нелеповке, с установлением контроля над которой для противника в поселке будет отрезана последняя дорога к бегству», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к Нью-Йорку ВС РФ наступают и со стороны Железного для замыкания окружения. Указывается также, что на Торецком направлении украинская армия оказалась на грани катастрофы.

При этом еще 6 августа телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг на крыше одной из школ населенного пункта.