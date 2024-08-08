Котел для ВСУ: Армия России окружает Нью-Йорк в ДНР и наступает по всем направлениям
Заход ВСУ в курское приграничье связали с успехами ВС РФ на Донецком фронте. Военкоры сообщают о взятии под контроль Сергеевки в ДНР и почти полном окружении Нью-Йорка.
Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что десантники вели огонь на расстоянии до 1,5 тысячи метров от украинских военных осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, под корректировку операторов БПЛА. Указывается, что на захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы. Они завершили уничтожение противника и передали пункт подразделениям закрепления.
ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР
Российская армия продолжает наступать почти по всем направлениям. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» вечером 7 августа сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль поселок Сергеевка на Покровском направлении. Отмечается, что это сделали силы группировки войск «Центр». Минобороны РФ пока не комментировало информацию.
Также продолжаются ожесточенные бои за Нью-Йорк. Telegram-канал «Readovka» сообщил, что ВС РФ создают в населенном пункте «котел» для ВСУ. Согласно данным на 7 августа, российские войска прорвались на север поселка и почти полностью взяли его под контроль.
«Вместо штурма фенольного завода наши бойцы предпочли обойти его западнее и заняли здание школы. Цель русский войск здесь – прорыв к Нелеповке, с установлением контроля над которой для противника в поселке будет отрезана последняя дорога к бегству», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к Нью-Йорку ВС РФ наступают и со стороны Железного для замыкания окружения. Указывается также, что на Торецком направлении украинская армия оказалась на грани катастрофы.
При этом еще 6 августа телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг на крыше одной из школ населенного пункта.
«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», - говорится в сообщении.
Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию в Нью-Йорке. Военкор Семен Пегов 7 августа сообщил, что взятие Нью-Йорка и Торецка позволит российской армии сразу на несколько шагов приблизиться к установлению контроля над Славянском.
«Краматорск, Славянск, Дружковка – для неонацистов это действительно может нести фатальный характер», - сказал Пегов в программе «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил об ожесточенных боях в Нью-Йорке и Дзержинске. Отмечается, что заход украинских военных в курское приграничье может быть обусловлен успехами ВС РФ в Донецкой народной республике.
«Перед ВСУ стоит несколько задач, и самые очевидные из них: перекрыть в медийном поле потери населенных пунктов в ДНР и создать очаг напряженности, в надежде оттянуть часть сил русской армии с проблемных для украинских войск участков. Ставка Киева не сыграла», - указывает канал.
Кроме того, на Донецком фронте ВС РФ продолжают вести бои за Красногоровку на окраине города. На Часовоярском направлении российская армия продолжает вести бои в восточной части города. По позициям ВСУ активно работают средства дальнего поражения, добавляется в сообщении.
СИТУАЦИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ И ПОД ХАРЬКОВОМ
На Запорожском фронте продолжаются в основном позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Российские войска пытаются улучшить свои позиции при каждом удобном случае, периодически проводя атаки на украинские позиции. На Харьковском фронте продолжаются встречные бои в Волчанске.
«В районе глубокого ВСУ предприняли очередную попытку контратаковать. Без успеха», - подчеркнул «WarGonzo».
Минобороны РФ 7 августа сообщило, что российская армия поразила сразу две бригады ВСУ в зоне проведения спецоперации на Запорожском направлении. Согласно данным, бойцы «Востока» нанесли удар по боевикам в районе Зализничного.
Также сообщается, что в районе Малой Токмачки живую силу и технику ВСУ поразили бойцы группировки войск «Днепр». Они ударили по 128-й горно-штурмовой украинской бригаде.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются на всех тактических направлениях в зоне спецоперации. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что сейчас у российской армии нет планов по взятию Харькова. Глава государства подчеркивал, что войска добиваются успехов и каждый день продвигаются строго по плану, передает «Радиоточка НСН».
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