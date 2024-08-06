Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Населённый пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике был освобождён подразделениями группировки войск «Центр». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.
Кроме того, российские войска отразили три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», - указали в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны заявило о взятии населённого пункта Новоселовка Первая в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
- Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
- «Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
- СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
- Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
- В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей
- Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
- Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru