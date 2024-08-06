Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Населённый пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике был освобождён подразделениями группировки войск «Центр». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.

Кроме того, российские войска отразили три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны заявило о взятии населённого пункта Новоселовка Первая в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
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