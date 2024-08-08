СМИ: ВСУ бросают последние резервы на вылазку в Курской области
8 августа 202405:17
Вооруженные силы Украины, совершив атаку на Курскую область, сделали «обреченную вылазку», сообщает Forbes.
По данным издания, рискованной атакой украинская армия меняет ход военных действий для одного из фронтов или военные бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку.
Киев решился на «игру» с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении.
Ранее пленный боец ВСУ заявил, что военнослужащие должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru