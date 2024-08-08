СМИ: ВСУ бросают последние резервы на вылазку в Курской области

Вооруженные силы Украины, совершив атаку на Курскую область, сделали «обреченную вылазку», сообщает Forbes.

Солдат ВСУ расстрелял беременную женщину в Курской области

По данным издания, рискованной атакой украинская армия меняет ход военных действий для одного из фронтов или военные бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку.

Киев решился на «игру» с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что военнослужащие должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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