По его словам, украинские войска нанесли удар по рынку Алешек. Ранения получили восемь человек.

После этого ВСУ начали бить беспилотниками по многоэтажным домам на Пролетарской улице. Осколочные ранения получили шесть человек.

Украинские войска в воскресенье обстреляли Луганск. По городу выпустили 12 ракет - восемь ATACMS и четыре Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

