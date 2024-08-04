При обстреле ВСУ города Алешки Херсонской области пострадали 14 человек
При обстреле жилых кварталов города Алешки Херсонской области со стороны украинской армии пострадали 14 человек, написал в своем Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
По его словам, украинские войска нанесли удар по рынку Алешек. Ранения получили восемь человек.
После этого ВСУ начали бить беспилотниками по многоэтажным домам на Пролетарской улице. Осколочные ранения получили шесть человек.
Украинские войска в воскресенье обстреляли Луганск. По городу выпустили 12 ракет - восемь ATACMS и четыре Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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