И.о. командующего войсками ЦВО рассказал о целях России на второй фазе спецоперации

Российские войска в рамках второй фазы специальной военной операции на Украине нацелены на установление полного контроля над Донбассом и южной частью страны. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев в ходе выступления на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

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Как отметил Миннекаев, вторая фаза спецоперации началась «буквально два дня назад».

«С начала второй фазы спецоперации ... одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым», — цитирует РИА Новости и.о. командующего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФ
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