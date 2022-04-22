И.о. командующего войсками ЦВО рассказал о целях России на второй фазе спецоперации
Российские войска в рамках второй фазы специальной военной операции на Украине нацелены на установление полного контроля над Донбассом и южной частью страны. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев в ходе выступления на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Как отметил Миннекаев, вторая фаза спецоперации началась «буквально два дня назад».
«С начала второй фазы спецоперации ... одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым», — цитирует РИА Новости и.о. командующего.
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