Корабли раздора. Окружение Путина и Зеленского по-разному отчиталось об их разговоре
Эксперты НСН обсуждают позицию Украины и России по передаче военных кораблей Киеву после керченского инцидента и призывают Зеленского умерить аппетиты.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Киева на фоне грядущего саммита «нормандского формата», который должен состояться в Париже 9 декабря текущего года.
В Москве назвали ситуацию с украинскими кораблями «провокацией». Иную точку зрения публикуют украинские СМИ. Они пишут, Зеленский заявил о необходимости возвращения Москвой документов, оборудования, а также вооружения с вернувшихся кораблей.
А министр обороны Украины Андрей Загороднюк и вовсе не стеснялся в выражениях. Впрочем, как и многие его коллеги, назвав Россию «государством-агрессором». По его мнению, возвращение Москвой судов является «не актом доброй воли», а выполнением «майского решения Международного морского трибунала».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН предположил, что подобная реакция представителей Киева может свидетельствовать о готовящихся провокациях, схожих с нарушением границы украинскими кораблями в Керченском проливе.
«Мы видим, что украинская сторона продолжает действовать деструктивно, даже в условиях, когда, как минимум - могла бы промолчать, а как максимум - оценить действия российской стороны по достоинству. Опять идет очернение, бесконечная риторика об агрессивности России, что Украина будет разговаривать с Россией только языком трибуналов и, наверное, продолжением подобного рода провокаций, что читается между строк», - сказал Косачёв.
Еще одной претензией, озвученной украинской стороной, что не хватает оборудования на возвращенных кораблях, в том числе и сантехники. Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН пообещал, если нужно, то посылку с унитазами вышлем.
«ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда – вопрос: что они их выбросили что ли, когда получили корабли? На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», - не без иронии отметил Петр Толстой в беседе с НСН.
Но самое важное, что Россия по сути совершила акт доброй воли, вернув корабли. Они являются вещдоками, а значит, могли оставаться в нашей стране еще очень долго. Об этом, в частности, упомянул полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.
«Эти корабли были захвачены в результате провокационных действий украинской стороны. Чуть-чуть не дошло до трагедии, когда могли бы погибнуть люди. У нас возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела мы могли вообще корабли не отдавать. Если там забрали боеприпасы, то это вещдок. Если забрали какую-то секретную аппаратуру – это тоже вещдок, уголовное дело продолжается. Возвращаются вещдоки после судебного процесса. Такое впечатление, что дети в песочнице поссорились, кто-то кому-то лопаточку не вернул. Это просто дико. Столько крови, столько погибших, а они обсуждают какие-то гальюны на катерах. Да катера-то сами фанерные», - заметил он.
Российская сторона вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» по истечении года после инцидента, произошедшего в Черном море. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и членов их экипажей по факту нарушения государственной границы России. Владимир Зеленский пообещал попросить Москву вернуть изъятое.
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