Корабли раздора. Окружение Путина и Зеленского по-разному отчиталось об их разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Киева на фоне грядущего саммита «нормандского формата», который должен состояться в Париже 9 декабря текущего года.

В Москве назвали ситуацию с украинскими кораблями «провокацией». Иную точку зрения публикуют украинские СМИ. Они пишут, Зеленский заявил о необходимости возвращения Москвой документов, оборудования, а также вооружения с вернувшихся кораблей.

А министр обороны Украины Андрей Загороднюк и вовсе не стеснялся в выражениях. Впрочем, как и многие его коллеги, назвав Россию «государством-агрессором». По его мнению, возвращение Москвой судов является «не актом доброй воли», а выполнением «майского решения Международного морского трибунала».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН предположил, что подобная реакция представителей Киева может свидетельствовать о готовящихся провокациях, схожих с нарушением границы украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Мы видим, что украинская сторона продолжает действовать деструктивно, даже в условиях, когда, как минимум - могла бы промолчать, а как максимум - оценить действия российской стороны по достоинству. Опять идет очернение, бесконечная риторика об агрессивности России, что Украина будет разговаривать с Россией только языком трибуналов и, наверное, продолжением подобного рода провокаций, что читается между строк», - сказал Косачёв.

Еще одной претензией, озвученной украинской стороной, что не хватает оборудования на возвращенных кораблях, в том числе и сантехники. Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН пообещал, если нужно, то посылку с унитазами вышлем.

«ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда – вопрос: что они их выбросили что ли, когда получили корабли? На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», - не без иронии отметил Петр Толстой в беседе с НСН.