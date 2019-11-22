Толстой: Может нам собрать на Украину посылку с унитазами?
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Москва передала Киеву три украинских корабля
18 ноября в нейтральных водах Москва передала Киеву три украинских корабля, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе после нарушения российской границы.
Петр Толстой: «Украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены. На них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов. Но ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда – вопрос: что они их выбросили что ли, когда получили корабли? На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», - не без иронии отметил Петр Толстой в беседе с НСН.
Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории»
Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории» и вернуться к соглашению 1920 года. Как заявил председатель парламента страны Хенн Пыллуаас, Россия забрала около 5% Эстонии, и Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись».
Петр Толстой: «Хочу напомнить, что мирный договор от 1920 года – документ, который давно не имеет никакой юридической силы. И тот факт, что большевики когда-то подарили эти территории Эстонии, еще ни о чем не говорит. В 2014 году был подписан договор о сухопутной границе между Россией и Эстонией и к этому вопросу возврата больше не будет. Но, сам факт, что некоторые эстонские политики заводят песню на эту тему, мне кажется, просто призван прикрыть ту реальность, которая сегодня существует в этой стране. Люди оттуда уезжают, и, конечно, сейчас властям Эстонии нужно заниматься не возвращением территории, а возвращением трети населения, которое уехало работать обслуживающим персоналом в страны Евросоюза», - заявил он НСН.
Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей
Президент России Владимир Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей, который должен привести к росту цен нa спрaвки. По его словам, тaкие нововведения нaдо проводить с умом, поэтaпно,. На этой неделе после появления информации о возможном подорожании медицинских справок в российских городах выстроились огромные очереди из автолюбителей для прохождения медосмотров.
Петр Толстой: «Напомню, предстоящее подорожание было связано с тем, что предлагалось брать более детальные анализы на наркотические вещества и алкоголь. С одной стороны, понятно, что анализ, наверное, сдавать действительно надо, чтобы эти справки не были формальностью. Но, с другой стороны, ясно, что это не должно происходить за счет граждан. Возможно, нужно решение, при котором водители, которые были замечены в нарушениях такого рода, сдают такой расширенный анализ, а законопослушные автолюбители получают справку в упрощенном и более дешевом порядке», - предложил Петр Толстой в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.