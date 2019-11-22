Толстой: Может нам собрать на Украину посылку с унитазами?

Петр Толстой: «Хочу напомнить, что мирный договор от 1920 года – документ, который давно не имеет никакой юридической силы. И тот факт, что большевики когда-то подарили эти территории Эстонии, еще ни о чем не говорит. В 2014 году был подписан договор о сухопутной границе между Россией и Эстонией и к этому вопросу возврата больше не будет. Но, сам факт, что некоторые эстонские политики заводят песню на эту тему, мне кажется, просто призван прикрыть ту реальность, которая сегодня существует в этой стране. Люди оттуда уезжают, и, конечно, сейчас властям Эстонии нужно заниматься не возвращением территории, а возвращением трети населения, которое уехало работать обслуживающим персоналом в страны Евросоюза», - заявил он НСН.

