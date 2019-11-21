Не гальюны, а вещдоки. Почему украинцы получили некомплектные катера
Полковник ФСБ в запасе в беседе с НСН объяснил, почему украинцы недосчитались корабельного оборудования.
Вернуть все оборудование катеров, которые были возвращены Украине после задержания в Керченском проливе, пообещал украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что на возвращенных Россией кораблях действительно не обнаружили некоторых объектов. Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что в России с катеров сняли все вплоть до «плафонов, розеток и унитазов».
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в беседе с НСН объяснил, почему украинцы недосчитались корабельного оборудования.
«Зеленский про унитазы уже не говорил, сказал, что «кое-чего» не хватает. Говорил про унитазы командующий, который вообще не представляет себе, что такое гальюн на корабле. Там снять невозможно, только пол надо выломать. Глупости всякие они болтают, а мы с вами, взрослые люди, будем обсуждать да еще людям мозги пудрить.
Эти корабли были захвачены в результате провокационных действий украинской стороны. Чуть-чуть не дошло до трагедии, когда могли бы погибнуть люди. Специально послали людей, устроили безумную акцию, чтобы продлить [политическую] жизнь придурка Порошенко. У нас возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела мы могли вообще корабли не отдавать. Если там забрали боеприпасы, то это вещдок. Если забрали какую-то секретную аппаратуру – это тоже вещдок, уголовное дело продолжается. Возвращаются вещдоки после судебного процесса. Такое впечатление, что дети в песочнице поссорились, кто-то кому-то лопаточку не вернул. Это просто дико. Столько крови, столько погибших, а они обсуждают какие-то гальюны на катерах. Да катера-то сами фанерные», - заметил он.
Напомним, катера «Никополь» и «Бердянск» вместе с буксиром «Яны Капу», задержанные во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, были переданы Украине в понедельник, 18 ноября.
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