Не гальюны, а вещдоки. Почему украинцы получили некомплектные катера

«Зеленский про унитазы уже не говорил, сказал, что «кое-чего» не хватает. Говорил про унитазы командующий, который вообще не представляет себе, что такое гальюн на корабле. Там снять невозможно, только пол надо выломать. Глупости всякие они болтают, а мы с вами, взрослые люди, будем обсуждать да еще людям мозги пудрить.

Эти корабли были захвачены в результате провокационных действий украинской стороны. Чуть-чуть не дошло до трагедии, когда могли бы погибнуть люди. Специально послали людей, устроили безумную акцию, чтобы продлить [политическую] жизнь придурка Порошенко. У нас возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела мы могли вообще корабли не отдавать. Если там забрали боеприпасы, то это вещдок. Если забрали какую-то секретную аппаратуру – это тоже вещдок, уголовное дело продолжается. Возвращаются вещдоки после судебного процесса. Такое впечатление, что дети в песочнице поссорились, кто-то кому-то лопаточку не вернул. Это просто дико. Столько крови, столько погибших, а они обсуждают какие-то гальюны на катерах. Да катера-то сами фанерные», - заметил он.

Напомним, катера «Никополь» и «Бердянск» вместе с буксиром «Яны Капу», задержанные во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, были переданы Украине в понедельник, 18 ноября.

