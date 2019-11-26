Зеленского уличили в попытке замаскировать унитазами с кораблей реальные проблемы
Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что темой возвращения катеров Киев заслоняет многочисленные украинские проблемы.
Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась накануне поздно вечером по инициативе Киева в преддверии саммита в «нормандском формате», который должен пройти в Париже 9 декабря, сообщает сайт Первого канала.
Как отметили в Кремле, президенты обсудили ситуацию с передачей трех кораблей, которые Киев использовал для провокации в Керченском проливе год назад. Подробно говорили о газе, в том числе о продолжении транзита из России в Европу и возобновлении прямых поставок на Украину.
Политолог Иван Мезюхо в эфире НСН подчеркнул, что президент Украины стал заложником своих несбыточных обещаний украинскому обществу.
«Ранее Владимир Александрович заявил, что будет предъявлять претензии России из-за так сказать недостающих элементов украинских катеров. Теперь он не может отступать назад. В данной ситуации Зеленский выглядит не как главнокомандующий и президент, а как артист «Квартала 95» (киевская компания по производству развлекательного контента, которую создал Зеленский – НСН)», — отметил политолог.
Историей с возвращёнными катерами киевские власти пытаются отгородиться от многочисленных социально – экономических и политических проблем, сковавших украинское общество, полагает собеседник НСН.
«Команда украинского лидера использует разные информационные поводы для отвлечения внимания граждан страны от проблем экономики и политики. Не просто так Зеленский муссирует тему Крыма, до сих пор обсуждают вопрос об украинских катерах. Отодвигаются на второй непопулярные темы в информационном пространстве Украины: земельной реформы, встреча участников «нормандского формата». Конечно, на Зеленского в украинских масс–медиа то и дело нападают радикалы, националисты и просто оппозиционеры. Исходя из сложностей во внутренней политики, он пытается выдавать темы, которые должны отвлекать от важных вопросов простых украинцев. Стратегия это не совсем удачна для лидера, её реализация обернётся рейтинговыми потерями как для него, так и для его партии «Слуга народа»», — заключил Мезюхо.
Ранее НСН сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.
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