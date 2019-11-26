Зеленского уличили в попытке замаскировать унитазами с кораблей реальные проблемы

Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась накануне поздно вечером по инициативе Киева в преддверии саммита в «нормандском формате», который должен пройти в Париже 9 декабря, сообщает сайт Первого канала.

Как отметили в Кремле, президенты обсудили ситуацию с передачей трех кораблей, которые Киев использовал для провокации в Керченском проливе год назад. Подробно говорили о газе, в том числе о продолжении транзита из России в Европу и возобновлении прямых поставок на Украину.

Политолог Иван Мезюхо в эфире НСН подчеркнул, что президент Украины стал заложником своих несбыточных обещаний украинскому обществу.

«Ранее Владимир Александрович заявил, что будет предъявлять претензии России из-за так сказать недостающих элементов украинских катеров. Теперь он не может отступать назад. В данной ситуации Зеленский выглядит не как главнокомандующий и президент, а как артист «Квартала 95» (киевская компания по производству развлекательного контента, которую создал Зеленский – НСН)», — отметил политолог.