Косачев упрекнул Украину в неблагодарности после передачи ей катеров

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию «государством-агрессором». А также отметил, что считает возвращение Россией арестованных в Керченском проливе кораблей «не актом доброй воли», а выполнением «майского решения Международного морского трибунала». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН предположил, что подобная реакция представителей Киева может свидетельствовать о готовящихся провокациях, схожих с нарушением границы украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Шаг [передача судов Украине], на самом деле, не политический, а технический. Но даже вокруг таких технических шагов атмосфера искусственно может либо разогреваться, либо, наоборот, использоваться в интересах решений тех или иных проблем уже политического характера. И мы видим, что украинская сторона продолжает действовать деструктивно, даже в условиях, когда, как минимум - могла бы промолчать, а как максимум - оценить действия российской стороны по достоинству. Опять идет очернение, бесконечная риторика об агрессивности России, что Украина будет разговаривать с Россией только языком трибуналов и, наверное, продолжением подобного рода провокаций, что читается между строк», - сказал Косачёв.