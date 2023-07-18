«Без приказа сверху»: Украинская армия бежит с позиций из-за потерь

ВСУ «перешли в отступление» на купянском направлении из-за критических потерь. Солдаты оставляют боевые позиции, не дожидаясь приказа командиров.

Украинская армия отступает на купянском направлении, так как несет большие потери, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

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По его словам, под натиском российских сил северо-восточнее Купянска украинские боевики оставляют свои позиции без согласования с армейским руководством. Марочко отметил, что командиры вынуждены перебрасывать военную силу на вторую и третью линии обороны из-за критических потерь среди военных.

Марочко так же рассказал о растущих потерях украинской стороны в ходе ожесточенных боев в районе населенных пунктах Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Каждый день ВСУ теряют на поле боя порядка батальона бойцов, однако продолжают пытаться продвинуться в сторону Артемовска, отметил подполковник. Он добавил, что командование ВСУ вновь пытается отправить «обескровленные части» на позиции, которые уже находятся под контролем Вооруженных сил России.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу на You-Tube уличил Киев в сокрытии потерь ВСУ. По его словам, потери Украины в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч солдат.

Ранее Макгрегор рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Бойцы возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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На луганском направлении российская артиллерия накрыла полевой лагерь ВСУ. Работу артиллерийского расчета показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов. На кадрах видно, как с первого выстрела самоходка «Мста-С» стирает с лица земли вражеские укрытия. Военные называют гаубицу 2С19 снайперской винтовкой артиллеристов за ее ювелирную точность при ударах по позициям противника.

Врио главы Луганской республики Леонид Пасечник, в свою очередь, сообщал о значительных потерях украинской армии на артемовском направлении. Здесь работают чеченские подразделения спецназа «Ахмат», которые на днях взяли в плен 13 бойцов ВСУ и захватили пять единиц техники противника. Речь идет о двух танках, двух автомобилях и бронированной машине, уточнил Пасечник.

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ФОТО: РИА Новости
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