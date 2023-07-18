По его словам, под натиском российских сил северо-восточнее Купянска украинские боевики оставляют свои позиции без согласования с армейским руководством. Марочко отметил, что командиры вынуждены перебрасывать военную силу на вторую и третью линии обороны из-за критических потерь среди военных.

Марочко так же рассказал о растущих потерях украинской стороны в ходе ожесточенных боев в районе населенных пунктах Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Каждый день ВСУ теряют на поле боя порядка батальона бойцов, однако продолжают пытаться продвинуться в сторону Артемовска, отметил подполковник. Он добавил, что командование ВСУ вновь пытается отправить «обескровленные части» на позиции, которые уже находятся под контролем Вооруженных сил России.



Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу на You-Tube уличил Киев в сокрытии потерь ВСУ. По его словам, потери Украины в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч солдат.

Ранее Макгрегор рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Бойцы возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».