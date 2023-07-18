«Без приказа сверху»: Украинская армия бежит с позиций из-за потерь
ВСУ «перешли в отступление» на купянском направлении из-за критических потерь. Солдаты оставляют боевые позиции, не дожидаясь приказа командиров.
Украинская армия отступает на купянском направлении, так как несет большие потери, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, под натиском российских сил северо-восточнее Купянска украинские боевики оставляют свои позиции без согласования с армейским руководством. Марочко отметил, что командиры вынуждены перебрасывать военную силу на вторую и третью линии обороны из-за критических потерь среди военных.
Марочко так же рассказал о растущих потерях украинской стороны в ходе ожесточенных боев в районе населенных пунктах Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Каждый день ВСУ теряют на поле боя порядка батальона бойцов, однако продолжают пытаться продвинуться в сторону Артемовска, отметил подполковник. Он добавил, что командование ВСУ вновь пытается отправить «обескровленные части» на позиции, которые уже находятся под контролем Вооруженных сил России.
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу на You-Tube уличил Киев в сокрытии потерь ВСУ. По его словам, потери Украины в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч солдат.
Ранее Макгрегор рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Бойцы возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На луганском направлении российская артиллерия накрыла полевой лагерь ВСУ. Работу артиллерийского расчета показал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов. На кадрах видно, как с первого выстрела самоходка «Мста-С» стирает с лица земли вражеские укрытия. Военные называют гаубицу 2С19 снайперской винтовкой артиллеристов за ее ювелирную точность при ударах по позициям противника.
Врио главы Луганской республики Леонид Пасечник, в свою очередь, сообщал о значительных потерях украинской армии на артемовском направлении. Здесь работают чеченские подразделения спецназа «Ахмат», которые на днях взяли в плен 13 бойцов ВСУ и захватили пять единиц техники противника. Речь идет о двух танках, двух автомобилях и бронированной машине, уточнил Пасечник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве грузовой поезд повредил платформу на станции «Матвеевская»
- ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
- В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения
- Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России
- Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве
- Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской
- Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь
- Десятки авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за тумана
- В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков
- В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru