Экс-советник Пентагона Макгрегор уличил Киев в сокрытии потерь ВСУ
Потери Украины в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч солдат, при этом Киев замалчивает данные о погибших и раненых, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу на You-Tube.
«Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными», — заявил американский эксперт.
По оценке Макгрегора, ВСУ несут катастрофические потери в ходе контрнаступления, и Украина скрывает эти данные, отмечает RT.
Президент Украины Владимир Зеленский и генералы ВСУ понимают, что уже проиграли России в ходе конфликта, считает Макрегор.
Ранее он рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Солдаты возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru