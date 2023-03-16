Ракеты и ядерный «Посейдон»: США испугались угроз со стороны Москвы
Отношения России и США вновь обострились на фоне инцидента с истребителем MQ-9. На этом фоне Вашингтон вновь призвал Москву к переговорам по ДСНВ, Москва непоколебима.
Отношения России и США вновь обострились на фоне инцидента с истребителем MQ-9, который упал в Черное море. США обвинили Россию в воздействии на беспилотник, Москва же вновь призвала уважать свои границы.
Сначала Вашингтон заявлял, что и дальше продолжит свои полеты, позже стало известно, что Европейское командование ВС США экстренно отменило несколько вылетов дронов в черноморском регионе. Посол РФ Антонов рассказал, что разговор с ним в Госдепе о беспилотнике был уважительным, а представитель Кремля Дмитрий Песков подытожил все происходящее фразой «Может, не надо было там летать, кому не положено?».
Также 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в военном ведомстве РФ. В Минобороны заявили, что российские истребители не применяли оружие против американского БПЛА. Шойгу заявил, что полёты беспилотников США у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации.
В последнее время отношения Вашингтона и Москвы далеки от дружеских, это признают обе стороны. В Кремле неоднократно заявляли, что отношения двух стран достигли низшей точки в своем развитии – Песков называл контакты в этой связи лишь техническими.
Одной из ключевых точек этого года стала приостановка участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию.
Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.
Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.
В США сразу же отрицательно оценили такую идею и призвали Москву вернуться к переговорам, не упоминая о своих нарушениях договоренностей.
16 марта Госдеп США решил сообщить, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна».
«Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора», - утверждается в сообщении. В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения всех вопросов в этой области.
В Москве же отмечают, что «мирные намерения» США не вяжутся с их провокационными действиями. Так, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что боевая готовность всех вооружений РФ находится на высоком уровне. Он отметил, что США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы.
«Наша боевая готовность на высоком уровне, не дремлет. Будем сбивать к чертовой матери всё», - эмоционально высказался он.
Российский президент Владимир Путин ответил на обман Вашингтона по размещению противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых «Авангардов», сообщил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, с начала 2000-х годов Соединенные Штаты начали размещать средства противоракетной обороны в Восточной Европе и пытались убедить российские власти, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. «Путин посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — указал эксперт.
Подобное противостояние двух стран периодически настораживает и Европу. Так, решение Владимира Путина вооружить Военно-морской флот передовыми ядерными торпедами «Посейдон» заставило британских экспертов смоделировать разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству, пишет Daily Mail.
Эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон предупредил, что беспилотный аппарат уничтожит любые мегаполисы, близкие к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк.
Аналитики также указываю на то, что Москва смогла предотвратить ответ со стороны США и НАТО на украинский кризис. Бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон указал на то, что Североатлантический альянс «испугался угроз со стороны РФ», касаемо эскалации украинского конфликта.
Также Джон Болтон заявил Wall Street Journal, что действующий глава США Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Киева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке фронта
- Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии
- СМИ назвали возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном поражением для США
- Эксперт заявил, что американский беспилотник упал в Черное море из-за воздействия Су-27
- Посол: США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
- Асад заявил о признании Сирией границ России с новыми регионами
- Экс-генсек НАТО считает, что выдвижение Трампа кандидатом в президенты США сократит поддержку Киеву
- Болтон: Байден боится победы Украины
- СМИ: Макрон может распустить палату парламента при отклонении пенсионной реформы
- В Крыму создан запас продовольствия на случай экстремальных ситуаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru