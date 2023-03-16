Ракеты и ядерный «Посейдон»: США испугались угроз со стороны Москвы

Отношения России и США вновь обострились на фоне инцидента с истребителем MQ-9, который упал в Черное море. США обвинили Россию в воздействии на беспилотник, Москва же вновь призвала уважать свои границы.

Сначала Вашингтон заявлял, что и дальше продолжит свои полеты, позже стало известно, что Европейское командование ВС США экстренно отменило несколько вылетов дронов в черноморском регионе. Посол РФ Антонов рассказал, что разговор с ним в Госдепе о беспилотнике был уважительным, а представитель Кремля Дмитрий Песков подытожил все происходящее фразой «Может, не надо было там летать, кому не положено?».

Также 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в военном ведомстве РФ. В Минобороны заявили, что российские истребители не применяли оружие против американского БПЛА. Шойгу заявил, что полёты беспилотников США у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации.

В последнее время отношения Вашингтона и Москвы далеки от дружеских, это признают обе стороны. В Кремле неоднократно заявляли, что отношения двух стран достигли низшей точки в своем развитии – Песков называл контакты в этой связи лишь техническими.