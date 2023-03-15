«Будут наступать!»: Стрелков назвал истинные цели Зеленского в Артемовске

Игорь Стрелков заявил НСН, что ВСУ готовят наступление на Запорожском направлении или на южном участке донецкого фронта, до этого пытаясь «сковать» российские силы в Артемовске.

Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

Накануне лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что оборона Артемовска будет усилена. По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений. Стрелков объяснил такое решение украинских властей.

«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.

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Также Стрелков отметил, что потери ВСУ а Артемовске могут быть завышены.

«Цифрам о потерях не стоит верить вообще, нигде так не врут, как на войне и на охоте. Потери противника завышаются неимоверно, так было во все времена. Сколько реально теряет украинская армия, знает только украинский Генштаб, и то не совсем, данные получают не сразу. Ясно, что идет тяжелая мясорубка», - заключил он.

О том, что украинские войска планируют контрнаступление в районе Артемовска (Бахмут), ранее сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ВСУ готовят четыре удара. Два из них планируется нанести во фланги, уточнил бизнесмен. Он отметил, что командование украинской армии собирается рассечь наступающие подразделения ЧВК «Вагнер».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация
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