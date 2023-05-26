«Конфликт на десятилетия»: Медведев ответил на атаки ВСУ сценариями исчезновения Украины

«Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. Было как минимум два хлопка», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Краснодаре произошел взрыв. Его зафиксировали в 04:17 в районе здания на Морской улице. На место отправили экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет.

СМИ сообщают, что город был атакован беспилотниками, обломки одного из них упали во двор жилого дома, сейчас район частично оцеплен.

Накануне вечером сообщалось и о взрывах в Бердянске Запорожской области, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются», - приводит РИА Новости слова представителя оперативных служб.

При этом нельзя сказать, что российская сторона удивлена провокациями Киева. Военные эксперты предрекают, что атаки Украины на российские территории будут продолжаться из-за отсутствия возможности у ВСУ пойти в контрнаступление в зоне СВО.

СТАВКА НА МИРНЫХ

Так, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что ВСУ изменили тактику, теперь они вынуждены действовать малыми маневренными и диверсионно-разведывательными группами, поскольку тактика и стратегия украинских войск сведена на нет усилиями России.

«Ведь если раньше у ВСУ были некоторые положительные результаты, то сейчас же тактика и стратегия российского командования полностью нивелировали тактику и стратегию украинцев. Работа украинских войск малыми группами объясняется, во-первых, тем, что они не могут скопить каких-то больших групп, во-вторых, опасениями ВСУ, что одним сосредоточенным ударом со стороны России будет уничтожено огромное количество личного состава и техники. Если мы говорим про зону ответственности ЛНР, то здесь эта тактика наблюдается на всех направлениях», - сказал он.