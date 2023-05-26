«Конфликт на десятилетия»: Медведев ответил на атаки ВСУ сценариями исчезновения Украины
Взрывы произошли в Ростовской области и Краснодаре, ВСУ не успокаиваются после провокаций в Белгородской области. На этом фоне Дмитрий Медведев назвал условие завершения конфликта.
Пятничное утро началось с тревожных новостей из ряда российских регионов. ВСУ атаковали Ростовскую область, Краснодар, взрывы прозвучали в Бердянске Запорожской области.
На этом фоне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев представил три сценария дальнейшего развития событий, а также рассказал, что позволит избежать затягивания конфликта на десятки лет.
СБИВАЕМ РАКЕТЫ И БЕСПИЛОТНИКИ
Рано утром СМИ сообщили, что неподалеку от Морозовска в Ростовской области была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Воздушная цель была уничтожена системой противовоздушной обороны. Эту информацию подтвердил губернатор региона Василий Голубев.
«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», - написал он.
Позже жители Краснодара сообщили о взрывах в центре города. По информации Telegram-канала Baza, примерно в 4 часа утра сработала система ПВО.
«Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. Было как минимум два хлопка», - говорится в сообщении.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Краснодаре произошел взрыв. Его зафиксировали в 04:17 в районе здания на Морской улице. На место отправили экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет.
СМИ сообщают, что город был атакован беспилотниками, обломки одного из них упали во двор жилого дома, сейчас район частично оцеплен.
Накануне вечером сообщалось и о взрывах в Бердянске Запорожской области, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются», - приводит РИА Новости слова представителя оперативных служб.
При этом нельзя сказать, что российская сторона удивлена провокациями Киева. Военные эксперты предрекают, что атаки Украины на российские территории будут продолжаться из-за отсутствия возможности у ВСУ пойти в контрнаступление в зоне СВО.
СТАВКА НА МИРНЫХ
Так, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что ВСУ изменили тактику, теперь они вынуждены действовать малыми маневренными и диверсионно-разведывательными группами, поскольку тактика и стратегия украинских войск сведена на нет усилиями России.
«Ведь если раньше у ВСУ были некоторые положительные результаты, то сейчас же тактика и стратегия российского командования полностью нивелировали тактику и стратегию украинцев. Работа украинских войск малыми группами объясняется, во-первых, тем, что они не могут скопить каких-то больших групп, во-вторых, опасениями ВСУ, что одним сосредоточенным ударом со стороны России будет уничтожено огромное количество личного состава и техники. Если мы говорим про зону ответственности ЛНР, то здесь эта тактика наблюдается на всех направлениях», - сказал он.
Со своей стороны, депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН также предупредил, что ВСУ будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты.
«Это их практика терактов, на которую это фашистское государство сделало ставку, когда идет террор и убийство мирного населения. Это атаки на невоенные объекты. Есть вещи, которые должны принять во внимание армия, пограничники, Росгвардия, ФСБ, разведка, понимая, что Украина будет сдвигаться в стороны таких атак на мирных граждан», - резюмировал он.
Неутешительный прогноз сделал и замглавы Совбеза Медведев, который призвал не ждать ничего хорошего от соседа в ближайшие десятилетия.
«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», - объяснил он.
СЦЕНАРИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ УКРАИНЫ
Также Медведев в своем Telegram-канале описал три возможных сценария распада Украины и оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире.
Согласно первому сценарию, часть областей Украины перейдут странам Евросоюза, а оставшаяся часть «новой» Украины Устремится в ЕС, НАТО и никогда не успокоится, конфликт будет возгораться с новой силой.
«Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», - написал Медведев.
Второй вариант развития событий предусматривает, что Украина после завершения СВО будет поделена между Россией и рядом государств Евросоюза, конфликт прекращается с гарантиями его невозобновления, но риск эскалации все равно существует.
Третий вариант, по словам Медведева, устроит Россию. В таком случае западные земли Украины также присоединяются к ряду стран ЕС, но народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию, просьба удовлетворяется с гарантиями невозобновления конфликта в долгосрочной перспективе.
«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», - подытожил Медведев.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил. Он призвал страну «перестать жировать», перейти на военное положение и объявить мобилизацию.
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