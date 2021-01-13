Для кого «золотой мост»? Киеву напомнили о «котле» в Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги «нормандской» встречи политических советников словами «похвастаться нечем». По его словам, беседа получилась бурной, участники переговоров в Берлине обозначили свою позицию, а также принципиальные подходы к перспективам урегулирования конфликта, передаёт ТАСС. «Но окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли», — заключил Козак.

Встреча представителей «нормандской четверки» прошла в Берлине 12 января. Она длилась около шести часов. «Дай бог, чтобы все были здоровы после этой бурной беседы», - сказал Козак журналистам.

Как стало известно, ранее Киев предложил Москве «золотой мост», чтобы закончить конфликт в Донбассе. «Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, после этого с Москвы снимут санкции, но она не принимает это предложение.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН затруднился уточнить, что имел в виду Арестович.

«Со мной об этом "мосте" никто не советовался, не говорил. Ничего нового здесь нет, это то, что предусмотрено "дорожной картой" "нормандской четверки" плюс Минские соглашения. Там ничего ни добавить, ни убавить. Нужно просто иметь желание, волю и согласиться с тем, что нам нужен мир», - сказал Кравчук.

По его мнению, именно Россия тормозит урегулирование в Донбассе.

«Мы должны просто сесть и договориться перестать перекладывать вину на Украину. Сейчас я слышу с российской стороны обвинения и диктат: "только так", "так лучше", "это единственно правильный путь", который предлагают Россия и подчиненные ей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области - прим. НСН). Все, что предлагает Украина, не годится, потому что не отвечает, как они считают, интересам неподконтрольных Украине районов Донбасса. Давайте договоримся, а не будем только требовать от Украины. Когда есть диктат, предварительные условия, обвинения и требования, никогда не договоримся. Это дорога в никуда. Я могу участвовать в переговорах с Россией в любой точке земного шара. Только давайте договариваться, а не перекладывать вину на Украину. Можем мы договориться? Да. Нужно только желание», - подчеркнул бывший президент Украины.