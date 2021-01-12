Киев предложил Москве уйти из Донбасса по «золотому мосту»

Киев предложил Москве «золотой мост», чтобы закончить конфликт в Донбассе, сообщил в интервью Politeka советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — сказал собеседник.

По его словам, после этого с Москвы снимут санкции, но она не принимает это предложение.

МИД Украины ответил «старшему товарищу» Лукашенко за поучения Зеленского

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год. Он также рассказал, что в случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. По его словам, это будет плохо для населения Украины, он также подчеркнул, что против войны с Россией.

Зеленский также заявил, что Киев не может выйти из Минских соглашений по Донбассу, потому что иначе с России могут снять санкции.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраина
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