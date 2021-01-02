«На волоске». Стрелков рассказал, где будет война в 2021 году

«Потенциальной горячей точкой было и остается Приднестровье, где ситуация висит на волоске. Регион в любой момент может быть раздавлен Украиной и Румынией с двух сторон. Естественно, горячей точкой остается Карабах, где при возобновлении боевых действий могут пострадать российские миротворцы. Остается заложником хороших отношений с Турцией российский экспедиционный корпус в Сирии. Кроме того, Эрдоган открыто налаживает военный союз с Украиной, которая ждет момента для удара по Донбассу», - отметил он.



Стрелков напомнил, что существуют и другие угрозы. «В целом ситуация в Средней Азии достаточно неприятная, могут вспыхнуть тлеющие конфликты в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане. Это и пограничные конфликты, и этнические, и нарастающая деятельность исламских экстремистских группировок. Скорее всего, следующий год будет сложнее с военной точки зрения, чем 2020 год», - сказал военный эксперт.



Он уточнил, в каком случае может обостриться конфликт в Донбассе.



«Украинские силовики могут пойти в наступление, если новый президент США Джо Байден отдаст приказ. У России будет два варианта: либо закрыть глаза на уничтожение Донбасса, либо получить большое количество новых санкций. Россия рискует оказаться в полной экономической изоляции, вплоть до отключения от банковской системы Swift. Ради этого Байден может пожертвовать армией Украины», - считает Стрелков.



Между тем, новый президент Молдавии Майя Санду намерена усилить давление на Приднестровье и добиться вывода российских миротворцев из региона. Стрелков в беседе с НСН оценил шансы на переход от слов к делу.



«Открытые боевые действия в Приднестровье возможны только в случае вмешательства Украины. В бой может вступить и Румыния, но только с разрешения США. Учитывая враждебный настрой администрации Байдена к России, все эти конфликты могут обостриться одновременно», - заключил бывший министр обороны ДНР.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что России необходимо перезагрузить отношения со странами на постсоветском пространстве, иначе Москва рискует лишиться всех союзников.

