Шойгу: взятие Артемовска откроет путь к дальнейшему наступлению ВС России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, взятие под контроль Артемовска (Бахмута) откроет дорогу к дальнейшему наступлению вглубь обороны украинской армии. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По словам Шойгу, Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, его взятие под контроль российских военных продолжается.