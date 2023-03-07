Шойгу: взятие Артемовска откроет путь к дальнейшему наступлению ВС России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, взятие под контроль Артемовска (Бахмута) откроет дорогу к дальнейшему наступлению вглубь обороны украинской армии. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По словам Шойгу, Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, его взятие под контроль российских военных продолжается.
Также военный министр сообщил, что потери личного состава ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек. Он считает, что «в угоду западным кураторам» Киев не считается с «огромными людскими потерями». При этом, как утверждает Шойгу, приоритетом для российской армии остается «сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей».
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ВСУ есть «консенсус» по защите Бахмута, несмотря на риск окружения российскими войсками. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды блокируют Артемовск, чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок.
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