Советник Пушилина не исключил попыток прорыва ВСУ в Артемовске

Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», он не исключает такую возможность. По словам Гагина, Артемовск превратился из «крепости» в «мясорубку», где ВСУ теряют живую силу.

«Учитывая потери украинских вооруженных сил, ежедневно это сотни человек, сотни единиц живой силы ежесуточно, то как бы удерживать город не очень правильно», — считает советник.

Однако Киев готовит новые резервы, которые будут брошены на этот участок. При этом Гагин подчеркнул, что дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных.

Ранее советник врио главы ДНР заявил, что силы РФ контролируют почти половину Артемовска.

