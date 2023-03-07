Советник Пушилина не исключил попыток прорыва ВСУ в Артемовске
Украинские войска могут предпринять попытки прорыва в Артемовске в Донецкой народной республике, чтобы попытаться удержать город. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», он не исключает такую возможность. По словам Гагина, Артемовск превратился из «крепости» в «мясорубку», где ВСУ теряют живую силу.
«Учитывая потери украинских вооруженных сил, ежедневно это сотни человек, сотни единиц живой силы ежесуточно, то как бы удерживать город не очень правильно», — считает советник.
Однако Киев готовит новые резервы, которые будут брошены на этот участок. При этом Гагин подчеркнул, что дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных.
Ранее советник врио главы ДНР заявил, что силы РФ контролируют почти половину Артемовска.
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