Кличко призвал жителей Киева подготовиться к «покалипсису»

По его словам, в городе возможен «апокалипсис». «Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сообщил глава украинской столицы.

Кличко отметил, что подготовленных властями города «пунктов несокрушимости» не хватит для обогрева всего населения города. В Киеве функционирует 500 таких пунктов, но этого количества явно недостаточно для города с трехмиллионным населением.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года.

