Кличко призвал жителей Киева подготовиться к «покалипсису»
Киев в ближайшее время может лишиться воды, света и отопления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
По его словам, в городе возможен «апокалипсис». «Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сообщил глава украинской столицы.
Кличко отметил, что подготовленных властями города «пунктов несокрушимости» не хватит для обогрева всего населения города. В Киеве функционирует 500 таких пунктов, но этого количества явно недостаточно для города с трехмиллионным населением.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года.
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