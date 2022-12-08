Кличко призвал жителей Киева подготовиться к «покалипсису»

Киев в ближайшее время может лишиться воды, света и отопления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

Кличко не исключил, что Киев может остаться без света и тепла до весны

По его словам, в городе возможен «апокалипсис». «Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сообщил глава украинской столицы.

Кличко отметил, что подготовленных властями города «пунктов несокрушимости» не хватит для обогрева всего населения города. В Киеве функционирует 500 таких пунктов, но этого количества явно недостаточно для города с трехмиллионным населением.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:КиевУкраинаВиталий Кличко
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