Суд смягчил меру пресечения фигуранту дела об отравлении водой в Дагестане

Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения директору муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района, проходящему по делу о массовом отравлении местных жителей водопроводной водой. Согласно данным картотеки дел на сайте суда, вместо заключения под стражу фигуранту назначен запрет на совершение определённых действий.

В июле в Магарамкентском районе было зафиксировано массовое распространение кишечной инфекции. По информации Минздрава республики, с симптомами заболевания обратились 450 человек, подавляющее большинство из них — дети.

Число отравившихся водой в Дагестане достигло 450 человек

Эксперты Роспотребнадзора установили, что источником инфекции стала водопроводная вода, подававшаяся в дома без необходимой водоподготовки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Директор местного ЖКХ был задержан и помещен под стражу.

Впоследствии суд отменил ранее избранную меру пресечения и заменил ее на менее строгую. Характер введенных ограничений в открытых материалах суда не уточняется. Расследование продолжается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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