Суд смягчил меру пресечения фигуранту дела об отравлении водой в Дагестане

Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения директору муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района, проходящему по делу о массовом отравлении местных жителей водопроводной водой. Согласно данным картотеки дел на сайте суда, вместо заключения под стражу фигуранту назначен запрет на совершение определённых действий.

В июле в Магарамкентском районе было зафиксировано массовое распространение кишечной инфекции. По информации Минздрава республики, с симптомами заболевания обратились 450 человек, подавляющее большинство из них — дети.