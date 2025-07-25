Суд смягчил меру пресечения фигуранту дела об отравлении водой в Дагестане
Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения директору муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района, проходящему по делу о массовом отравлении местных жителей водопроводной водой. Согласно данным картотеки дел на сайте суда, вместо заключения под стражу фигуранту назначен запрет на совершение определённых действий.
В июле в Магарамкентском районе было зафиксировано массовое распространение кишечной инфекции. По информации Минздрава республики, с симптомами заболевания обратились 450 человек, подавляющее большинство из них — дети.
Эксперты Роспотребнадзора установили, что источником инфекции стала водопроводная вода, подававшаяся в дома без необходимой водоподготовки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Директор местного ЖКХ был задержан и помещен под стражу.
Впоследствии суд отменил ранее избранную меру пресечения и заменил ее на менее строгую. Характер введенных ограничений в открытых материалах суда не уточняется. Расследование продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru