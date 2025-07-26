Трамп рекомендовал Европе отказаться от ветроэнергетических установок

Странам Европы следует отказаться от использования ветроэнергетических установок. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп после прибытия в Шотландию.

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По мнению политика, применение ветрогенераторов «портит» европейские государства.

«Это так грустно. Во время авиаперелета видно, что ветрогенераторы везде, они портят ваши прекрасные поля и долины, из-за них гибнут птицы», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер в рамках визита в Шотландию 25-29 июля встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями Евросоюза, в том числе председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как ожидается, стороны обсудят вопросы торговли.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЭнергетикаЕвропаДональд Трамп

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