В Петербурге арестовали предпринимателя по делу о финансировании экстремизма
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу предпринимателя Григория Куниса, подозреваемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как следует из материалов суда, мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК. По версии следствия, не позднее 5 февраля 2022 года неустановленное лицо перечислило 3,5 тысячи рублей в адрес организации, признанной экстремистской и ликвидированной в России.
В сообщении уточняется, что речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией» (организация признана в России экстремистской и ликвидирована).
Кунис был задержан накануне, обвинение ему официально пока не предъявлено. В пресс-службе судов сообщили, что подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Дополнительные сведения о его роде деятельности не раскрываются, однако имя и фамилия задержанного совпадают с данными одного из основателей сервиса доставки продуктов iGooods, запущенного в 2014 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru