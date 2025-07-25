В Петербурге арестовали предпринимателя по делу о финансировании экстремизма

В сообщении уточняется, что речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией» (организация признана в России экстремистской и ликвидирована).

Кунис был задержан накануне, обвинение ему официально пока не предъявлено. В пресс-службе судов сообщили, что подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Дополнительные сведения о его роде деятельности не раскрываются, однако имя и фамилия задержанного совпадают с данными одного из основателей сервиса доставки продуктов iGooods, запущенного в 2014 году, передает «Радиоточка НСН».

