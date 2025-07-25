В Белгородской области дрон ударил по машине, ранен один человек

В результате атаки беспилотника в селе Грузское Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар дрона пришелся по автомобилю. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после чего планируется транспортировка в городскую больницу № 2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

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Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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