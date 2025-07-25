В Белгородской области дрон ударил по машине, ранен один человек

В результате атаки беспилотника в селе Грузское Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар дрона пришелся по автомобилю. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после чего планируется транспортировка в городскую больницу № 2 в Белгороде для дальнейшего лечения.