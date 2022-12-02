Кличко не исключил, что Киев может остаться без света и тепла до весны
Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишить столицу Украины отопления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
«Если в течение 24 часов с температурой минус 5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», - сказал он.
По словам главы города, «пункты несокрушимости», в которых жители могут согреться и зарядить телефоны, не являются панацеей. При этом речи об эвакуации граждан пока не идет, так как в соседних регионах ситуация может быть не лучше.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко — своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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