Кличко не исключил, что Киев может остаться без света и тепла до весны

«Если в течение 24 часов с температурой минус 5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», - сказал он.

По словам главы города, «пункты несокрушимости», в которых жители могут согреться и зарядить телефоны, не являются панацеей. При этом речи об эвакуации граждан пока не идет, так как в соседних регионах ситуация может быть не лучше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пытается устранить мэра Киева Виталия Кличко — своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

