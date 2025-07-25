«Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката среди российских фильмов

Художественный фильм «Мастер и Маргарита» возглавил список российских лент по сборам в зарубежном прокате за первую половину 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты «Бюллетеня кинопрокатчика». В исследовании учитывались данные только за пределами стран СНГ.

По итогам шести месяцев картина собрала за рубежом 1,26 миллиона долларов. По мнению главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Максима Острого, успех объясняется высокой узнаваемостью литературного оригинала, а также качественной постановкой. Эти же факторы, по его словам, обеспечили фильму коммерческий успех и в российском прокате.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в Германии

Экранизация романа Михаила Булгакова вышла в российский прокат в январе 2024 года и собрала 2,3 миллиарда рублей, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Режиссером и соавтором сценария выступил Михаил Локшин, работавший в тандеме с Романом Кантором. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Общие сборы российского кино в зарубежных кинотеатрах за период с января по июнь составили 4,6 миллиона долларов — почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда они достигали 14,2 миллиона долларов. Крупнейшими зарубежными рынками стали Германия (851 тысяча долларов), Румыния (461 тысяча долларов) и Мексика (364 тысячи долларов), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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