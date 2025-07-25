«Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката среди российских фильмов

Художественный фильм «Мастер и Маргарита» возглавил список российских лент по сборам в зарубежном прокате за первую половину 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты «Бюллетеня кинопрокатчика». В исследовании учитывались данные только за пределами стран СНГ.

По итогам шести месяцев картина собрала за рубежом 1,26 миллиона долларов. По мнению главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Максима Острого, успех объясняется высокой узнаваемостью литературного оригинала, а также качественной постановкой. Эти же факторы, по его словам, обеспечили фильму коммерческий успех и в российском прокате.