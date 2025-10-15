Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России
Мэр Киева Виталий Кличко ответил в Telegram на критику президента Украины Владимира Зеленского об ущербе, нанесенного энергосистеме города в результате ударов Вооруженных сил России.
Глава города задался вопросом: «Поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?».
Кроме того, в эфире телеканала «Киев-24» мэр призвал жителей столицы готовиться к непростой зиме. Он не исключил «плохой сценарий».
Кличко призвал сделать запасы воды и продуктов длительного хранения, а также припасти теплые вещи на фоне перебоев с электричеством.
Ранее Зеленский обвинил Кличко в массовых отключениях света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России
- Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн
- ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн
- СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России
- Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США
- Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку
- Экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
- Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова на фоне слухов о его российском гражданстве
- На Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину
- На Алтае могут ввести полный запрет на продажу спиртного в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru