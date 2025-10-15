Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России

Глава города задался вопросом: «Поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?».

Кроме того, в эфире телеканала «Киев-24» мэр призвал жителей столицы готовиться к непростой зиме. Он не исключил «плохой сценарий».

Кличко призвал сделать запасы воды и продуктов длительного хранения, а также припасти теплые вещи на фоне перебоев с электричеством.

Ранее Зеленский обвинил Кличко в массовых отключениях света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

