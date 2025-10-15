Меняется расписание выплат детских и пенсионных пособий

В России в ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий, сообщают «Известия».

Назван способ продлить новогодние праздники до 16 дней

Это связано с Днем народного единства. Социальные выплаты будут начислены досрочно, чтобы россияне могли подготовиться к праздникам. Часть выплат начнут выплачивать 1 ноября. Что касается пенсий, то точная дата зависит от региона и способа получения.

Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя. Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные ко Дню народного единства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ПраздникиВыплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры