Меняется расписание выплат детских и пенсионных пособий
15 октября 202506:02
В России в ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий, сообщают «Известия».
Это связано с Днем народного единства. Социальные выплаты будут начислены досрочно, чтобы россияне могли подготовиться к праздникам. Часть выплат начнут выплачивать 1 ноября. Что касается пенсий, то точная дата зависит от региона и способа получения.
Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя. Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные ко Дню народного единства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меняется расписание выплат детских и пенсионных пособий
- Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
- Конгрессвумен США Луна: Посол РФ передал документы об убийстве Кеннеди
- Мигрантам хотят ужесточить правила выплат соцпособий
- Подготовлены основания для прекращения продажи БАДов
- Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России
- Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн
- ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн
- СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России
- Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru