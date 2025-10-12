Зеленский обвинил Кличко в массовых отключениях света
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, кто виноват в повреждении энергосистемы Киева от ударов Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна.ua».
Глава государства дал понять, что считает виновным, в том числе и мэра столицы Виталий Кличко. Зеленский выразил недовольство защитой теплоэлектроцентралей. «Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна», — отметил президент Украины.
В ночь на 10 октября были разрушены до 10 крупных объектов энергетической инфраструктуры Украины, утверждают украинские и российские источники. Удары по энергетике активно наносятся уже третью неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
