Зеленский обвинил Кличко в массовых отключениях света

Глава государства дал понять, что считает виновным, в том числе и мэра столицы Виталий Кличко. Зеленский выразил недовольство защитой теплоэлектроцентралей. «Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна», — отметил президент Украины.

В ночь на 10 октября были разрушены до 10 крупных объектов энергетической инфраструктуры Украины, утверждают украинские и российские источники. Удары по энергетике активно наносятся уже третью неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

