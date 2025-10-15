Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

С 1 марта 2026 года их будут проверять на наличие гепатитов В и С. Медосвидетельствование для мигрантов, в том числе необходимо для получения разрешения на работу, на временное проживание и вид на жительство. Прибывшие в страну для трудовой деятельности должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А те, кто приехал в РФ с не связанными с работой целями – в течение 90 дней со дня въезда.

В настоящее время иностранцев и лиц без гражданства проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Ранее стало известно, что мигрантам в России могут ужесточить правила выплат социальных пособий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

