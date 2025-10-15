Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
Министерство здравоохранения России предложил дополнения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища, сообщают «Ведомости».
С 1 марта 2026 года их будут проверять на наличие гепатитов В и С. Медосвидетельствование для мигрантов, в том числе необходимо для получения разрешения на работу, на временное проживание и вид на жительство. Прибывшие в страну для трудовой деятельности должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А те, кто приехал в РФ с не связанными с работой целями – в течение 90 дней со дня въезда.
В настоящее время иностранцев и лиц без гражданства проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Ранее стало известно, что мигрантам в России могут ужесточить правила выплат социальных пособий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
- Конгрессвумен США Луна: Посол РФ передал документы об убийстве Кеннеди
- Мигрантам хотят ужесточить правила выплат соцпособий
- Подготовлены основания для прекращения продажи БАДов
- Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России
- Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн
- ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн
- СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России
- Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США
- Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru