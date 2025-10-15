Конгрессвумен США Луна: Посол РФ передал документы об убийстве Кеннеди
В США конгрессвумен Анна Паулина Луна выразила в социальной сети X благодарность посольству России в США за архивные документы об убийстве президента Джона Кеннеди, которые передал российский посол Александр Дарчиев.
Она указала, что получила печатную версию доклада об убийстве Кеннеди. Парламентарий поблагодарила «всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство». По словам конгрессвумен, передача документов «имеет огромное историческое значение».
Российский дипломат передал рассекреченные архивные документы, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения». Данные будут опубликованы сразу после ознакомления с делом.
Ранее историк и отставной майор ВВС США Ральф Ганис заявил, что Кеннеди застрелили из-за интимных отношений с советским агентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru