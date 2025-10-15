Мигрантам хотят ужесточить правила выплат соцпособий
Мигрантам в России могут ужесточить правила выплат социальных пособий, сообщают «Известия».
Соответствующий проект закона разработала партия «Справедливая Россия – За правду». Речь идет об иностранцах, которые получили российские паспорта. Депутаты считают, что право на соцподдержку, материнский капитал, доплаты к пенсии, выплаты социальных пособий, льготную ипотеку мигранты должны получать по истечении 20 лет постоянного проживания в России со дня получения гражданства.
Предложенная инициатива не должна распространяться на участников специальной военной операции, граждан Белоруссии, Украины, и тех, кто получил российский паспорт в результате присоединения к РФ новых регионов. Ежегодно новая российская семья получает из бюджета от 700 тыс. до 2,5 млн рублей. Таким образом, на поддержку бывших мигрантов государство тратит десятки миллиардов рублей.
При введении компенсаций за аренду жилья необходимо учитывать ценз оседлости родителей, чтобы льготами не могли воспользоваться вчерашние мигранты, заявил ранее НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
