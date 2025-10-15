Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн
Бюджет России может дополнительно получить 1,5 трлн рублей в 2026–2028 годах, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект финансового плана.
Источниками резервов станут НДС, таможенные сборы и приватизация. Как оказалось, в федеральном бюджете не учтены отмена льгот по эквайрингу, операциям с пластиковыми картами и передаче прав на базы данных. При этом аудиторы заявили о рисках недопоступлений 272 млрд рублей из-за возможного недобора по налогу на прибыль и пошлинам на газ.
По словам экспертов, 1,5 трлн за три года или в среднем 500 млрд в год — это не так много в масштабах общего размера бюджета. По отношению к среднегодовому размеру доходов это всего 1,2%.
У бюджета России есть резервы, поэтому колебания на рынке нефти не отразятся на экономике страны, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кличко ответил на критику Зеленского после удара ВС России
- Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн
- ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн
- СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России
- Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США
- Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку
- Экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
- Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова на фоне слухов о его российском гражданстве
- На Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину
- На Алтае могут ввести полный запрет на продажу спиртного в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru