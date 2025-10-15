Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета России на 1,5 трлн

Источниками резервов станут НДС, таможенные сборы и приватизация. Как оказалось, в федеральном бюджете не учтены отмена льгот по эквайрингу, операциям с пластиковыми картами и передаче прав на базы данных. При этом аудиторы заявили о рисках недопоступлений 272 млрд рублей из-за возможного недобора по налогу на прибыль и пошлинам на газ.

По словам экспертов, 1,5 трлн за три года или в среднем 500 млрд в год — это не так много в масштабах общего размера бюджета. По отношению к среднегодовому размеру доходов это всего 1,2%.

У бюджета России есть резервы, поэтому колебания на рынке нефти не отразятся на экономике страны, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

