Fire Point заявила о начале разработок новейшей ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5 компании Milanion Group. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Командование Вооруженных сил Украины раскритиковали из-за невозможности ПВО противодействовать российским дронам и ракетам. Киев решил не устранять эту проблему, а создать вместо этого собственную ракету.

Ранее в США заявили, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

