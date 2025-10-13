Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма
Средства, которые выделялись Киеву на укрепление системы противовоздушной обороны, присвоила связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком компания, сообщает РИА Новости.
Fire Point заявила о начале разработок новейшей ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5 компании Milanion Group. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй.
Командование Вооруженных сил Украины раскритиковали из-за невозможности ПВО противодействовать российским дронам и ракетам. Киев решил не устранять эту проблему, а создать вместо этого собственную ракету.
Ранее в США заявили, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма
- Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе
- В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk
- СМИ: Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине
- Число погибших в результате наводнений в Мексике выросло до 44
- Ушла из жизни актриса Александринского театра Елизавета Волгина
- Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин
- Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы
- Банк России отменил голосование за символы банкноты в 500 рублей из-за накруток
- Учёные из США обнаружили нейроны, отключение которых избавляет от хронической боли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru