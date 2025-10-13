Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма

Средства, которые выделялись Киеву на укрепление системы противовоздушной обороны, присвоила связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком компания, сообщает РИА Новости.

Политолог: Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов

Fire Point заявила о начале разработок новейшей ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5 компании Milanion Group. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Командование Вооруженных сил Украины раскритиковали из-за невозможности ПВО противодействовать российским дронам и ракетам. Киев решил не устранять эту проблему, а создать вместо этого собственную ракету.

Ранее в США заявили, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
