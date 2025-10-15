Подготовлены основания для прекращения продажи БАДов

Торговля ими должна быть прекращена, если у БАДов нет госрегистрации, в составе имеются запрещённые вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок.

По словам врачей, данные критерии являются «необходимым минимумом», но даже они помогут избавить рынок от заметной части некачественных БАДов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает ввести новые правила с 1 марта 2026 года.

Ранее стало известно об изменениях в продаже БАДов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

