Госдеп: Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры

Так он отреагировал на заявление победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.

Дипломат отметил, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

