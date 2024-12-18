Госдеп: Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры
Американские власти считают, что никто не может диктовать Украине, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта, сообщил журналистам официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Так он отреагировал на заявление победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.
Дипломат отметил, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подготовиться к подписанию соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru