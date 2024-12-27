Словакия выразила готовность принять мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фицо подчеркнул, что страна будет готова выступить принимающей стороной и обеспечить гостеприимство для всех участников возможных переговоров. Другие подробности инициативы пока не раскрыты.

Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Основное внимание на переговорах было уделено вопросам поставок российского газа в Словакию, которые могут прекратиться к концу года из-за прекращения транзита через Украину.

Фицо также затронул предложение президента Украины Владимира Зеленского о выделении €500 млн в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. По мнению словацкого премьера, предоставление Украине приглашения в альянс является «абсолютно нереальным», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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