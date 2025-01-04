Минобороны: Российская армия подавила огневые точки ВСУ в Курской области

В министерстве добавили, что атаковать боевую технику, живую силу и огневые позиции врага помогают полученные от разведывательных подразделений данные.

Опорный пункт ВСУ был обнаружен в лесопосадке в ходе разведывательно-поисковых действий. После этого был совершен марш на огневые позиции. В ведомстве подчеркнули, что объективный контроль поражения целей, корректировка огня и разведка целей ВСУ были осуществлены при помощи дронов.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 225 военнослужащих.

