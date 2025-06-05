Киев сообщил о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили в Telegram, что по их учебному подразделению, которое находится в Полтавской области, нанесен удар.

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Утверждается, что для этого использовалась ракета. В результате есть раненые.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении командного пункта центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Комплексный удар по цели был нанесен после получения разведывательных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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