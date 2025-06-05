Киев сообщил о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области
5 июня 202502:30
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили в Telegram, что по их учебному подразделению, которое находится в Полтавской области, нанесен удар.
Утверждается, что для этого использовалась ракета. В результате есть раненые.
Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении командного пункта центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Комплексный удар по цели был нанесен после получения разведывательных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хотиненко: ИИ не заменит людей в кино
- Киев сообщил о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области
- СМИ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет
- Киев объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей
- Ушаков заявил, что Трампу было полезно выслушать оценки Путина по атакам Киева
- СМИ: Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, затем появился снова
- ВСУ совершили массированную атаку в Запорожской области
- США призвали Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира
- СМИ: Илону Маску отказали в продлении госслужбы после критики Трампа
- Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru