Киев сообщил о ракетном ударе по учебному подразделению в Полтавской области

Утверждается, что для этого использовалась ракета. В результате есть раненые.

Ранее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении командного пункта центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Комплексный удар по цели был нанесен после получения разведывательных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

